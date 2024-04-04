فريق تعليم الأقصر يفوز بالمركز الأول في الدورة الرمضانية للوزارة

شهدت المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، أولى فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم لطلاب المدارس، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الإتحاد المصري للرياضة المدرسية والتى بدأت فى الفترة من الأول من أبريل وحتى الأربعاء 3 أبريل الجاري، تحت إشراف الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وتنظمه الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بقيادة الدكتورة جيهان علام، مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، بحضور تامر فكري ،مدير الدورة الرمضانية.

وكانت المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية قد استقبلت فرق المحافظات المشاركة فى الدورة الرمضانية والذي يبلغ عددهم 16 محافظة هى (القاهرة، الفيوم، الدقهلية، الأقصر، قنا، الغربية، المنيا، البحيرة، بورسعيد، الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، القليوبية، شمال سيناء، الشرقية، المنوفية) وتم تقسيم فرق المحافظات لأربعة مجموعات كل مجموعة 4 محافظات.

المجموعة الأولى تضم محافظة القاهرة، شمال سيناء، الفيوم، بورسعيد.

والمجموعة الثانية تضم محافظة القليوبية، الدقهلية، المنوفية، قنا.

والمجموعة الثالثة تضم فريق محافظة المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، الأقصر والمجموعة الرابعة، الغربية، البحيرة، دمياط، الإسكندرية.

وأسفرت النتيجة عن فوز فريق محافظة الأقصر بالمركز الأول على مستوى المجموعة الثالثة والتى تضم محافظات المنيا والشرقية وكفر الشيخ والأقصر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر وصفوت جارح، وكيل المديرية وهشام عبد الستار محمود، مدير عام الشئون التنفيذية بتعليم الأقصر.

مثل فريق الأقصر بدوي أحمد منصور موجه عام التربية الرياضية وبغدادي سيد حسن مشرف مدرسة نجع مكي إسماعيل التابعة لإدارة الطود التعليمية وأحمد صلاح حسن والحسين علي محمد علي، عمر محمود كامل، عادل عمر كامل، محمد سيد عبد الموجود، محمد عراقي فؤاد، أحمد محمود جابر.

وجاءت نتائج المجموعات الدورة الرمضانية لكرة القدم.

وفي المجموعة الأولى، فاز فريق مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وفاز بالمركز الثاني فريق بورسعيد.

وبالمجموعة الثانية فاز بالمركز الأول تعليم القليوبية وفازت محافظة الدقهلية بالمركز الثاني.

أما المجموعة الثالثة، فازت محافظة الأقصر بالمركز الأول وحصل فريق كفر الشيخ على المركز الثاني.

والمجموعة الرابعة فازت محافظة البحيرة بالمركز الأول كما فازت محافظة الإسكندرية بالمركز.