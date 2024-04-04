الفيدرالي الروسي يعتقل جندي سابق في الجيش الإسرائيلي

أفادت الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لإقليم كراسنودار، أنه تم اعتقال مواطن إسرائيلي من مواليد عام 1960، وهو جندي سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، في إقليم كراسنودار، بسبب نيته الانضمام إلى القوات الأوكرانية.

وقالت الخدمة الصحفية: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنودار المواطن الإسرائيلي لازمان يوفال، المولود في عام 1960، وهو جندي سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، كان لديه نية الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية من أجل المشاركة في الأعمال القتالية ضد روسيا الاتحادية".

وأضافت: "نتيجة للعمليات وأنشطة البحث، ثبت أن الأجنبي لديه موقف سلبي تجاه العملية العسكرية الخاصة والسياسات التي تنتهجها قيادة روسيا الاتحادية، ولذلك أرسل بياناته الشخصية وسيرته الذاتية إلى مختلف المنظمات الإرهابية المحظورة على أراضي روسيا لانضمامه إلى التنظيمات المذكورة والقيام بمهام قتالية ضد روسيا".

وأضافت: "نتيجة للعمليات وأنشطة البحث، ثبت أن الأجنبي لديه موقف سلبي تجاه العملية العسكرية الخاصة والسياسات التي تنتهجها قيادة روسيا الاتحادية، ولذلك أرسل بياناته الشخصية وسيرته الذاتية إلى مختلف المنظمات الإرهابية المحظورة على أراضي روسيا لانضمامه إلى التنظيمات المذكورة والقيام بمهام قتالية ضد روسيا".

وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، اليوم الأحد، محاصرة الأمن الفيدرالي الروسي، أفراد مجموعة إرهابية في شقق عدة بأحياء سكنية في مدينتي محج قلعة وكاسبيسك، في جمهورية داغستان.

وقالت اللجنة: "في سياق التدابير العملياتية والتحقيقات في داغستان، تلقت الأجهزة الأمنية معلومات عن مكان وجود أشخاص مسلحين متورطين في نشاط إرهابي، وقد قامت القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الليلة (فجر اليوم الأحد)، بمحصارتهم في شقق عدة في أحياء سكنية في محج قلعة وكاسبيسك".

وأضافت: "من أجل ضمان سلامة المواطنين في المنطقة التي تم العثور فيها على المسلحين، قام رئيس الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، بفرض إجراءات مكافحة الإرهاب".

وأشارت اللجنة إلى أنه تم التأكيد على إخلاء سكان المنازل المجاورة، ويتم تنسيق عمل قوات إنفاذ القانون من قبل مقر عمليات المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.