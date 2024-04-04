إنبي يبحث عن خطف صدارة الدوري علي حساب فاركو الليلة

يحتضن ستاد بتروسبورت مساء اليوم الخميس، الصدام الشرس بين فريقي إنبي وفاركو في الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.



موعد مباراة انبي وفاركو بالدوري والقناة الناقلة

من المقرر ان تنطلق صافرة مباراة إنبي وفاركو في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة إنبي وفاركو عبر قناة اون تايم سبورت 2 الناقل الحصري للدوري المصري.



ترتيب إنبي وفاركو بالدوري

يحتل فريق إنبي المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن المصرى المتصدر، بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة فقط داخل دائرة الخطر المهددة بالهبوط.

ويسعى فريق إنبي بقيادة السيد ياسين المدير الفني للفريق لتحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة الـ 3؛ من أجل العودة لصدارة جدول ترتيب الدوري.

حكام مباراة إنبي ضد فاركو

من المقرر ان يقود المباراة تحكيميا طاقم مكون من: وائل فرحان حكما للساحة ويعاونه كلا من احمد توفيق طلب مساعد أول وأحمد بكر مساعد ثاني ومحمد يوسف حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو ونادر قمر الدولة حكم فيديو مساعد.