المخرج محمد سلامة ودوللي شاهين ضيوف برنامج "الخيمة"

يستضيف برنامج الخيمة، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساء على إذاعة راديو مصر، المخرج محمد سلامة مخرج إمبراطورية ميم الذى يعرض حاليا فى شهر رمضان.

ويكشف سلامة عن أهم أعماله، كما يتحدث عن كواليس مسلسل إمبراطورية ميم وكيف تم اختيار أبطال العمل.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تأتي أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار عائلي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، وذلك من خلال الأب الأرمل الذي يعيش مع أبنائه الستة ويحاول السيطرة عليهم من خلال وضع قيود وقوانين لهم، ما يجعلهم ينفروا منه.

‎كما تحل الفنانة دوللي شاهين على برنامج الخيمة من الساعة ١١ مساء، وتتحدث عن مشوارها الفنى وأحدث أعمالها السينمائية والغنائية، كما تحدثت عن علاقاتها بالوسط الفني .

‎يذكر أن برنامج الخيمة ينطلق من مدينة الشبابية بحي الأسمرات، بالمقطم للعام الرابع على التوالي وتقوم أميمة شكرى رئيس الادارة المركزية للأخبار والمشرف على راديو مصر، فى نهاية الحلقة بتكرم ضيوف الخيمة ومنحهم دروعا عن مشوارهم الفنى ويقدم البرنامج مجموعة من أبناء راديو مصر.

وفي الحلقة الماضية استضاف البرنامج الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، للحديث عن جهود الدولة والوزارة فى مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة ودعم الأسر الأولى بالرعاية، كما تحدثت القباج عن دعم الأسر المنتجة.

‎كما استضاف برنامج الخيمة الفنان محمد ثروت وزوجته الفنانة منى جمال، ليكشف ثروت خلال الحلقة عن أعماله المشارك بها فى رمضان الحالى والعديد من المواقف الطريفة فى حياته الفنية وما سر اتجاه للكوميديا وبراعته فى الأدوار الكوميدية.

‎كما تكشف زوجته الفنانة منى جمال عن بداية علاقتها بمحمد ثروت وعن مشاركتهما فى العديد من المسلسلات الكوميدية.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أول ضيوف البرنامج في أولى حلقاته.