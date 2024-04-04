منتخب مصر يتراجع مركزًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، صباح اليوم الخميس تصنيف المنتخبات الصادر بشهر أبريل، ليأتي المنتخب الوطني في الترتيب رقم 37 ، متراجعًا عن آخر تصنيف للفيفا بشهر فبراير وتواجده في الترتيب الـ36.
وجاء المنتنخب الوطني في الترتيب الرابع بين منتخبات قارة أفريقيا ، في حين تصدر المنتخب المغربي الترتيب القاري والمركز 13 على الصعيد الدولي ، وجاء منتخب السنغال وصيفًا و الترتيب 17 عالميًا ومن بعده نيجيريا.
وجاء تصنيف المنتخبات الأوائل في الترتيب على النحو التالي ..
1- الأرجنتين
2- فرنسا
3- بلجيكا
4- إنجلترا
5- البرازيل
6- البرتغال
7- هولندا
8- إسبانيا
9- إيطاليا
10- كرواتيا