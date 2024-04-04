منتخب مصر يتراجع مركزًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، صباح اليوم الخميس تصنيف المنتخبات الصادر بشهر أبريل، ليأتي المنتخب الوطني في الترتيب رقم 37 ، متراجعًا عن آخر تصنيف للفيفا بشهر فبراير وتواجده في الترتيب الـ36.





وجاء المنتنخب الوطني في الترتيب الرابع بين منتخبات قارة أفريقيا ، في حين تصدر المنتخب المغربي الترتيب القاري والمركز 13 على الصعيد الدولي ، وجاء منتخب السنغال وصيفًا و الترتيب 17 عالميًا ومن بعده نيجيريا.

وجاء تصنيف المنتخبات الأوائل في الترتيب على النحو التالي ..

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- بلجيكا

4- إنجلترا

5- البرازيل

6- البرتغال

7- هولندا

8- إسبانيا

9- إيطاليا

10- كرواتيا