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الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر يتراجع مركزًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، صباح اليوم الخميس تصنيف المنتخبات الصادر بشهر أبريل، ليأتي المنتخب الوطني في الترتيب رقم 37 ، متراجعًا عن آخر تصنيف للفيفا بشهر فبراير وتواجده في الترتيب الـ36.
 

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وجاء المنتنخب الوطني في الترتيب الرابع بين منتخبات قارة أفريقيا ، في حين تصدر المنتخب المغربي الترتيب القاري والمركز 13 على الصعيد الدولي ، وجاء منتخب السنغال وصيفًا و الترتيب 17 عالميًا ومن بعده نيجيريا.

وجاء تصنيف المنتخبات الأوائل في الترتيب على النحو التالي ..
1- الأرجنتين
2- فرنسا
3- بلجيكا
4- إنجلترا
5- البرازيل
6- البرتغال 

7- هولندا
8- إسبانيا
9- إيطاليا
10- كرواتيا

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