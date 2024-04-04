الليلة .. قمة سيدات دوري الطائرة في ثاني اللقاءات
يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، نظيره فريق الزمالك، اليوم الخميس، في ثاني لقاءات نهائي بطولة الدوري.
وتنطلق المباراة في الحادية عشرة مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على الزمالك، والتتويج بلقب الدوري.
وشهد المران الختامي أمس، جلسة لإبراهيم فخر الدين المدير الفني مع الفريق قام خلالها بتوجيه اللاعبات وتصحيح بعض الأخطاء، وطالبهم بالتركيز الشديد خلال اللقاء.
وكان الأهلي قد فاز على الزمالك بنتيجة 3-0 في أول لقاءات نهائي البطولة.