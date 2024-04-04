الليلة .. قمة سيدات دوري الطائرة في ثاني اللقاءات

‏‎يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، نظيره فريق الزمالك، اليوم الخميس، في ثاني لقاءات نهائي بطولة الدوري.





‏‎وتنطلق المباراة في الحادية عشرة مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على الزمالك، والتتويج بلقب الدوري.

‏‎وشهد المران الختامي أمس، جلسة لإبراهيم فخر الدين المدير الفني مع الفريق قام خلالها بتوجيه اللاعبات وتصحيح بعض الأخطاء، وطالبهم بالتركيز الشديد خلال اللقاء.

‏‎ وكان الأهلي قد فاز على الزمالك بنتيجة 3-0 في أول لقاءات نهائي البطولة.