اليوم .. المؤتمر الصحفي لمواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني بأبطال أفريقيا
يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكابتن الفريق، اليوم الخميس، وقائع المؤتمر الصحفي لمباراة سيمبا التنزاني، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
من المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي للأهلي في الواحدة ظهرًا، فيما يقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني وكابتن فريق سيمبا في الواحدة والنصف ظهرًا.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين مكابا في العاصمة دار السلام.