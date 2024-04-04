انخفاض الحرارة ورياح وأمطار في هذا الموعد

انخفاض درجات الحرارة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

ووفقًا لبيان "الأرصاد"، فإن حالة الطقس خلال الأيام القادمة ستشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، أبرزها رياح وانخفاض الحرارة.

عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

وكان قد حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، حيث إنه من المتوقع أن يضرب مصر منخفض جوي يؤثر على مصر يصاحبه انخفاض فى درجات الحرارة و سقوط أمطار علي عدة محافظات حتى شمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد انخفاض درجات الحرارة بنحو 4 درجات إضافة إلى نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بالانخفاض في درجات الحرارة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس اليوم الخميس وغدا الجمعة 5 أبريل 2024

أفادت الأرصاد، أن الأحوال الجوية اليوم الخميس الموافق 4 أبريل وغدًا الجمعة 5 أبريل، تشهد، نشاطًا للرياح، يؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

حالة الطقس، شبورة مائية

وتوقعت الهيئة، أن تشهد حالة الطقس، شبورة مائية، تبدأ من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس السبت 6 أبريل 2024

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس السبت ، تشهد، نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

انخفاض الحرارة من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء

وتابعت "الهيئة"، أنه بدءًا من الأحد القادم 7 أبريل وحتى الثلاثاء 9 أبريل، تشهد البلاد، انخفاضًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية.

حالة الطقس .. الإحساس بانخفاض درجات الحرارة

وأكملت أن حالة الطقس تتأثر بنشاط للرياح؛ مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى فرص لسقوط الأمطار فى هذه الفترة.