ليفربول بقيادة صلاح في مهمة سهلة أمام شيفيلد يونايتد الليلة

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره فريق شيفيلد يونايتد مساء اليوم الخميس، في المباراة التي تجمعهما علي ملعب "آنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويسعى ليفربول للفوز وحصد النقاط الثلاثة واستعادة صدارة الترتيب، حيث تراجع إلى الوصافة بعد فوز آرسنال أمام لوتون تاون بهدفين دون رد.

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD2.

معلق مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

يعلق على المباراة، حفيظ دراجي.

موقف ليفربول في ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر آرسنال الترتيب متقدمًا بفارق نقطة عن ليفربول، ويملك شيفيلد في رصيده 15 نقطة بقاع الترتيب.

ويتساوى مانشستر سيتي مع ليفربول بعدد النقاط، ويحتل المركز الثالث، حيث تغلب على أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.