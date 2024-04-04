الطقس الآن.. ارتفاع في الحرارة بكافة الأنحاء

الطقس الآن.. تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد.

طقس حار نهارًا

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس ، سيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس ، لطيف خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وقد شهد الطقس اليوم، نشاط شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويشهد الطقس ، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس حار نهارا على سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا ليلا.

درجات الحرارة

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنها: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 25

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 12 و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

نخل: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 31

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 33

السويس:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارةالعظمى 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 35

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة ودرجة الحرارة العظمى 37