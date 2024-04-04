إزالة فورية لـ 3 حالات تعدي بقرى الحلفاية بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الحلفاية، وذلك بحضور ياسر عبد العليم رئيس مجلس قروى الحلفاية، و تمت الازالة حتى سطح الارض و جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه تم تنفيذ عدد ثلاث حالات ازالة فورية عبارة عن اسوار بالطوب الابيض البلوك ومونة الاسمنت الحالة الاولى على مساحة 2قيراط .

والحالة الثانية على مساحة 1قيراط، والحالة الثالثة على مساحة1قيراط، وبارتفاعات مختلفة تتراوح ما بين واحد متر الى مترين ونصف تقريبا .

مضيفاً أنه يعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بزمام الوحدة المحلية لقرية الحلفاية وتمت الازالة حتى سطح الارض.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى صعيدا اخر، جرى اليوم تسليم الموقع المخصص لاقامة مبنى الشباب والرياضة المزمع انشائة بالترعة الضمرانية بنجع حمادى، وذلك بحضور بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، ورجب ابو الوفا عبيد مدير ادارة التخطيط والمهندس عبد الحميد بالادارة الهندسية ومندوبى مديرية الشباب والرياضة بقنا، وادارة الشباب والرياضة بنجع حمادى.

و قال اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، ان الموقع المسلم لادارة الشباب والرياضة بنجع حمادى يقع بالترعة الضمرانية خلف مبنى ادارة التضامن الإجتماعى، وبجوار مكتب العمل وهذه القطعة على مساحة ٢٢٦متر و٦٣سنتمتر .

مضيفاً ان ذلك بديل موقع ادارة الشباب والرياضة الحالى وهو عبارة عن شقة بالعمارات السكنية المقامة امام الادارة الصحية بنجع حمادى .

ذاكرا انه توجد قطعة مجاورة لهذه القطعة مخصصة لاقامة مبنى لادارة تموين نجع حمادى .

مضيفاً ان منطقة الترعة الضمرانية اصبحت تضم معظم القطاعات والادارات الخدمية لنجع حمادى واهمها مبنى الاحوال المدنية الجديد والذى سوف يتم افتتاحة قريبا، بالاضافة الى السوق الحضارى الجديد الجارى انشائه ، ومبنى التضامن الاجتماعى ومكتب العمل ومبنى هندسة كهرباء نجع حمادى ومبنى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومكتب بريد نجع حمادى .

وذلك لتخفيف الازدحام و التكدس داخل المدينة على ان تكون معظم الادارات الخدمية بمكان واحد والاستفادة الفعلية من الاراضى المملوكة للدولة واقامة مبانى خدمية تليق بالمواطن النجعاوى .