رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

وشملت القرارات تعيين الدكتورة هالة محمد رفعت الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة ببنها رئيسا لمجلس قسم الهندسة المدنية بالكلية ، وتعيين الدكتورة عفاف دسوقي عبد المجيد الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزئية بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزئية بالكلية، وتعيين الدكتورة دعاء إسماعيل الأستاذ بقسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية الفنون التطبيقية رئيسا لمجلس قسم تصميم الداخلي والأثاث بالكلية ، وتعيين الدكتورة فوزية فاروق كامل الأستاذ بقسم إدارة التمريض بكلية التمريض رئيسا لمجلس قسم إدارة التمريض بالكلية .

كما شملت القرارات قيام الدكتور أحمد عبد الحميد محمد الأستاذ المساعد بقسم الحسابات العلمية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.