تكريم حفظة القرآن الكريم بمعهد توكل النموذجي الأزهري بطنطا

أقام معهد توكل النموذجي حفلا لتكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بمعاهد توكل النموذجية الابتدائي، برعاية فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، الأستاذة أماني سبل، مدير التعليم النموذجي، وفضيلة الشيخ محمد أبوسعيد، شيخ معهد توكل النموذجي الابتدائي بنين، وشارك في المسابقة ٦٠٠ طالب وطالبه وتم تنفيذها على مرحلتين، وضمت سبعة مستويات للحفظ.

وأقيمت الاحتفالية بحضور وفد من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، رئيس فرع المنظمة بالغربية والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، و وحيد عبد العزيز حموده، مدير عام سابق بالأزهر الشريف، حسام فتوح، الوكيل الثقافي لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أ. سيد فاضل مدير إدارة طنطا التعليمية، ولفيف من المسؤولين والتنفيذيين وأولياء الأمور.

وتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل.. عن فضل حفظ كتاب الله، فقد جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من خلال العديد من النصوص والآيات والأحاديث، فحافظ القرآن من أهل الله وخاصَّته، ومن فضائل حفظ القرآن الكريم في الدنيا أن يُصبح صاحبه رفيع القدر، كما أنه يكون من أهل الإجلال والتقدير عند الناس ويفرض احترامه على الناس لما يحمل في قلبه من القرآن.

كما تحدث عدد من الساده الحضور عن جهود الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في العناية بكتاب الله تعالى حفظًا وتلاوة وإتقانًا وفهمًا، ونشره في ربوع العالم؛ وترسيخ الدور الحضاري للأزهر الشريف في المحافظة على الريادة المصرية في حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله، من خلال مسابقة الأمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم، وإنشاء الرواق الأزهري، ودعم مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، والتعليم الدراسى الأزهري والذي يقوم بتشجيع الناشئة والشباب على الإقبال على القرآن الكريم حفظًا وتدبرًا وتعلمًا لأحكامه وآدابه، تطبيق أحكام التجويد والتلاوة عمليًا، اكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم، .

وشهدت الاحتفالية تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة المعهد لحفظ القرآن الكريم والمتميزين في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، وتكريم الأم المثالية بمعهد توكل ،كما تم تكريم وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر المشارك في الاحتفالية وعدد من المعلمين والمعلمات وقيادات المنطقة الأزهرية كما شملت عروض فنية ورياضية وتلاوة قرآنية وفقرات باللغة الإنجليزية..