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الخميس 04 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

دعاء ليلة القدر مستجاب

دعاء
دعاء

دعاء ليلة القدر مستجاب.. يكثف الكثير من المسلمون البحث عن دعاء ليلة القدر حيث إنه من العبادات التي يحرص عليها المسلمون، لاسيما أنها ليلة خير من ألف شهر، تغفر فيها الذنوب، وتنزل فيها الملائكة.

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دعاء ليلة القدر مستجاب

- يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

- اللهم أجبر كسر قلبي جبرًا يتعجب منه أهل السموات والأرض، جبرا يليق بكرمك وعظمتك وقدرتك يا رب.

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

- اللهمَّ إنَّا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك، وعوائد إحسانك وجميع سترك.

- اللَّهمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِني، وَعافِني، وَارْزُقْني.

- اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة من السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة.

- اللهم أرنا نعمك علينا واجعلنا من الحامدين الشاكرين وألهمنا الثناء بها عليك يا رب العالمين.

- اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.

- اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ.

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اَللّهُمَّ اغْسِلْنى مِن الذُّنُوبِ.. دعاء ليلة القدر
الجريدة الورقية