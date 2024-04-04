مسلسل المعلم الحلقة 25| مواعيد العرض والقنوات الناقلة

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل المعلم، أحداثا مثيرة ومتصاعدة، بطولة مصطفى شعبان، لذلك يتشوق الجمهور لمشاهدة الحلقة25.

مسلسل المعلم

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 25

ويقتصر موعد عرض مسلسل المعلم على قناة الحياة وموعد الإعادة، إذ يعرض يوميا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، بينما تأتي الإعادة في تمام الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساءً، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة 4.30 مساءً.

أحداث مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يسعى مصطفى شعبان للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرق أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

