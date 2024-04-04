بعد ارتفاعه.. تعرف على سعر الدولار اليوم في بدء التعاملات الصباحية

شهد سعر الدولار اليوم في مصر ارتفاعا مقابل الجنيه، في مستهل تعاملات الخميس 4 أبريل 2024 في البنوك ومنافذ الصرافة.

وارتفعت أسعار الدولار في كافة البنوك بقيمة تراوحت بين 20 إلى 70 قرشًا دفعة واحدة، بينما أعلن البنك المركزي المصري أمس ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية بواقع 5 مليارات دولار مرة واحدة، ليصل الاحتياطي بنهاية مارس إلى 40.36 مليار دولار.



وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات الأجنبية وصلت إلى 40.36 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 35.3 مليار دولار فى نهاية فبراير2024 بارتفاع قدره نحو 5 مليارات دولار.

وفيما يلي بيان بسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:

سعر الدولار في مصر

وصل سعر الدولار في مصر إلى 47.32 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

السوق السوداء للدولار

وتسيطر حالة من الشلل على السوق السوداء للعملة، منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير كامل لسعر الصرف، مع رفع سعر الفائدة بنحو 6%.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في مصر، سجل متوسط سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 47.30 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري “أكبر بنك حكومي”، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 5 قروش ليصل إلى نحو 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، حتى كتابة هذا التقرير.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وحقق سعر الدولار في بنك مصر اليوم مستويات 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.36 جنيه للشراء 47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

حل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي عند 47.36 جنيه للشراء 47.46 جنيه للبيع.

كما ارتفع في بنوك الكويت الوطني بنك قناة السويس والمصرف العربي الدولي إلى مستويات 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

وكان أقل سعر الدولار في المصرف المتحد عند مستوى 47.30 جنيه للشراء و37.40 جنيه للبيع.