ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. طالع طقس اليوم

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها عن حالة الطقس اليوم، أن البلاد تشهد اليوم الخميس، ارتفاعًا في درجات الحرارة؛ حيث يسود طقس حار مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ودافئ على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا طقس لطيف على كافة الأنحاء.

وتابع بيان الأرصاد أن هناك شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا في ساعات الصباح الأولى، تتركز على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية.

حركة الملاحة

وفيما يخص الملاحة البحرية أوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن هناك استقرارًا في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج بين 0,5 إلي 1 متر، واعتدال في حركة الملاحة على البحر الاحمر وارتفاع الأمواج بين 1,5 إلى 2 متر.

ونسوق في التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات مصر: