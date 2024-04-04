فوائد المغنيسيوم للجسم.. يقيك من الأمراض المزمنة ويعالج الاكتئاب

يهمل البعض تناول المغنيسيوم للحفاظ علي نسبته في أجسامهم، الأمر الذي يترتب عليه العديد من الأمراض الصحية، لذا يجب اختيار الأطعمة الغنية به، وفيما يلي نقدم لك فوائده على جسمك.





المغنيسيوم

فوائد المغنيسيوم

يحمي من مرض السكري من النوع الثاني

يحدث مرض السكري من النوع 2 عندما يطور الجسم مقاومة (مناعة) لهرمون الأنسولين، الذي ينظم نسبة السكر في الدم ونتيجة لذلك، تضعف قدرة الجسم على إزالة السكر من الدم ونقله إلى الخلايا لتحويلها إلى طاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ويزيد نقص المغنيسيوم من خطر تطور هذه العملية، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وفي المقابل، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على المغنيسيوم قد يحسن حساسية الجسم للأنسولين ويقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري. لقد وجد العلماء أن تناول كميات كبيرة من المغنيسيوم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 23 بالمائة.

يحسن صحة القلب

يعزز المغنيسيوم صحة القلب. وفقا للبيانات المنشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية، فإن تناول المغنيسيوم بانتظام يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والموت القلبي المفاجئ بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد المغنيسيوم في تقليل مستويات ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

منع الاكتئاب

نظرًا لأن المغنيسيوم يلعب دورًا مهمًا في تنظيم المزاج ووظائف المخ، فإن المستويات غير الكافية من هذا المعدن يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والاضطرابات العقلية الأخرى بالاشتراك مع فيتامين ب6، يعمل المغنيسيوم كعنصر فعال مضاد للإجهاد، وله تأثير طبيعي على التوتر العصبي والاكتئاب والعصاب.

تقليل الالتهاب

قد يكون للمغنيسيوم تأثيرات مضادة للالتهابات في الجسم (على سبيل المثال، تظهر الدراسات أنه يقلل من تركيزات علامة الالتهاب CRP). غالبًا ما يوصى بتناول كميات كافية من المغنيسيوم للمرضى الذين يعانون من أمراض مرتبطة بالالتهابات - على سبيل المثال، أشكال مختلفة من التهاب المفاصل وآلام الظهر.

تجديد الأنسجة

يمكن أن يؤثر نقص المغنيسيوم سلبًا على تخليق الكولاجين المسؤول عن كثافة وقوة الأنسجة الضامة ومرونة الجلد نتيجة لذلك، بسبب نقص المغنيسيوم، قد يبدأ الجلد في الشيخوخة قبل الأوان - يذبل ويصبح متجعدًا.