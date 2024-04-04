لا تتخل عنه… فوائد اللفت لتقوية العظام وصحة القلب| مفاجأة للحوامل

اللفت من النباتات التي تستخدم لعمل سلطة صحية وغنية العناصر الغذائية الهامة للجسم، فيتميز بفوائده المذهلة سواء للعظام أو القلب، كما أن له دور كبير لتحسين صحة الحامل، وفيما يلي نقدم لك فوائده بالتفصيل.

اللفت

فوائد تناول اللفت

يعزز صحة القلب

محتوى اللفت العالي من الألياف الغذائية يجعل له دور في المساعدة على خفض مستويات الكولسترول السيئ، وتعزيز صحة القلب والشرايين.





كما أن اللفت يحتوي على حمض الفوليك (Folic acid) الضروري لعمل الأعصاب ولتعزيز الدورة الدموية، كما يحتوي على البوتاسيوم المهم للسيطرة على ضغط الدم المرتفع، وتعزيز صحة القلب، والوقاية من الجلطات والسكتات الدماغية.





يعزز صحة العظام

إن أحد فوائد اللفت أنه يعزز صحة العظام ويمنع هشاشتها، وذلك بسبب احتوائه على كمية جيدة من الكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم التي جميعها تلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة العظام ونموها ووقايتها ضد هشاشة العظام.





غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي اللفت على فيتامينات C و K و B6 وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم.





مضاد للأكسدة

اللفت يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والكاروتينات التي تحمي من تلف الخلايا.





فوائد تناول اللفت للحامل

تحتاج المرأة الحامل للعديد من الفيتامينات والمعادن وخصوصاً الحديد وحمض الفوليك والكالسيوم، وهذه الفيتامينات والمواد جميعها متوفرة في اللفت وفي أوراق اللفت، أوراق اللفت تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين أ الذي يجب تناوله بكميات محددة خلال فترة الحمل، تناول ما مقداره 10 آلاف وحدة من فيتامين أ يومياً، لذلك ينصح بعدم تناول أكثر من 85 غراماً من أوراق اللفت يومياً، ويجب على المرأة الحامل الرجوع إلى الطبيب لتحديد الأطعمة والمكملات الغذائية المناسبة في فترة الحمل.





يخفض ضغط الدم

تحتوي على النترات الغذائية، مثل اللفت، فوائد متعددة لصحة الأوعية الدموية، وتشمل خفض ضغط الدم وتثبيط التصاق الصفائح الدموية ببعضها البعض.