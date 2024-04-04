اصنعي سلطة عين الجمل بالخضار وتمتعي بمذاق شهي وفوائد عديدة

سلطة الخضار مع عين الجمل من السلطات اللذيذة والصحية، ويمكنك صنعها كطبق جانبي على السفرة؛ لتساعدك علي الشبع بسرعة وتمدك بالفيتامينات.





طريقة عمل سلطة الخضار بـعين الجمل

المقادير

- عين الجمل : نصف كوب (مفروم ومحمص)

- طماطم : 1 حبة (كبيرة الحجم / مفرومة مكعبات ناعمة)

- خيار : 1 حبة (مفروم مكعبات ناعمة)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- النعناع : ملعقة كبيرة (مفروم)

- عصير الليمون : 1 حبة

- دبس الرمان : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم ناعم)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم ناعم)

طريقة التحضير

اخلطي عين الجمل والطماطم والخيار والفلفل والبصل في وعاء.

أضيفي البقدونس والنعناع.

أضيفي دبس الرمان والملح والزيت واخلطي جيداً وقدميها.





فوائد تناول عين الجمل

فوائد عين الجمل للذاكرة

أهم فوائد عين الجمل للذاكرة أنه يعزز عمل الدماغ، لأنه يحتوي على فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف، كما أنه يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على تحسين وظائف الدماغ، بما في ذلك الذاكرة والتعلم.

يساعد في إنقاص الوزن

يحتوي عين الجمل على الكثير من البروتين والسعرات الحرارية التي تزيد من التمثيل الغذائي في الجسم ، وتساعد على تقليل الدهون الزائدة في الجسم ، والتحكم في الوزن.





فوائد عين الجمل لصحة القلب

يمتلك الجوز أو عين الجمل نسبة كبيرة من دهون أوميجا 3 عند مقارنته مع أي نوع آخر من المكسرات، حيث أن كل ثلاثين غرام من عين الجمل تحتوي على 2.5 غرام من الأوميجا 3، ينصح الأطباء بأن يكون المعدل اليومي من دهون أوميجا 3 حوالي 1.6 غرام للرجال والنساء وبالتالي فإن حصة بسيطة من عين الجمل تفي باحتياج الجسم اليومية من الأوميجا 3.

بما أن الجوز يمتلك القدر الكافي من الأوميجا 3، لذلك يعد من فوائد عين الجمل تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بسبب وجود دهون أوميجا 3.

فوائد عين الجمل للالتهاب

تشير التجارب والدراسات أن الالتهاب سبب رئيسي في ارتفاع فرص الإصابة بمعظم الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، السكري، الزهايمر، والسرطان.

يساعد البوليفينول الموجود في عين الجمل في تقليل التأكسد والالتهاب وبخاصة مجموعة خاصة من البوليفينول تسمى إيلاجيتانينز.

تقوم بكتيريا الأمعاء المفيدة بتحويل هذه المادة إيلاجيتانينز إلى مادة تعرف باسم يوروليثين التي تعمل على منع الالتهاب.