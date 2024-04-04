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الخميس 04 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

استعدادًا للعيد.. طريقة عمل كعك بالعجوة الصحي

معمول بالعجوه
معمول بالعجوه

كعك بالعجوه من الحلويات التي لا يستغنى عنها أحد في العيد، فيتميز بمذاقه الشهي، وفوائده العديدة؛ لاحتوائه على التمر الصحي للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمله استعدادًا للعيد.


 

طريقة عمل كعك للعيد

المقادير

- سميد ناعم : كوبان وثلاثة أرباع الكوب (سميد الفرخة) 

- سميد خشن : ربع كوب 

- حليب بودرة : 3 ملاعق كبيرة 

- السمنة : حسب الحاجة (حيوانية / مذوبة وتترك جانباً بدرجة حرارة الغرفة) 

- سكر : 2 ملعقة صغيرة 

- الماء : نصف كوب (بدرجة حرارة الغرفة) 

- المحلب : حسب الحاجة 

- ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة 

- ماء الورد : 2 ملعقة كبيرة 

- معجون التمر : 900 غم 

- القرفة : قليل 

 

طريقة التحضير

  • لعمل كعك بالعجوة، في وعاء للخلط، ضعي السميد الناعم، والسميد الخشن، والحليب البودرة، والمحلب، والسكر، وقلبي المكونات باستخدام اليد حتى تتجانس المكونات.
  • أضيفي السمنة المذوبة لخليط السميد واخلطي باليد جيداً.
  • ابدئي بفرك العجين بين راحة اليدين جيداً (بَس العجين) حتى تتغلغل السمنة بكامل كمية السميد.
  • أضيفي ماء الزهر، وماء الورد مع الخلط حتى تتشكل لديكِ العجينة مثل الرمل.
  • أضيفي الماء بالتدريج مع العجن بخفة، وحين ملاحظة عدم وجود تشققات في العجينة حينها تصبح جاهزة.
  • لتحضير حشوة التمر: اعجني معجون التمر مع القليل من السمنة الحيوانية المذابة، والقرفة المطحونة.
  • حمّي الفرن على أعلى درجة حرارة.
  • كوري معجون التمر لكرات صغيرة الحجم بحسب حجم القالب.
  • بطني صينية فرن بورق الزبدة.
  • قسمي العجين لكرات أكبر قليلاً من حجم كرات التمر، وافرديها براحة اليد، ثم أضيفي كرة التمر في الوسط وأغلقي على التمر بالعجينة من كل الجوانب وكوريها جيداً حتى يحكم إغلاقها.
  • استخدمي القوالب الجاهزة لتشكيل المعمول مع الحرص على رش القليل من السميد بداخل القوالب حتى يسهل استخدامها ولا تلتصق حبة المعمول بداخل القالب.
  • كرري الخطوتين السابقتين حتى نفاذ كمية العجينة.
  • صُفي حبات المعمول بصينية الفرن المجهزة، وأدخلي الصينية للفرن حتى ينضج المعمول.
  • اتركيه حتى يبرد تماماً في ضعيه في طبق التقديم، ويمكنكِ التزيين بالورد المجفف والفستق الحلبي بحسب الرغبة.

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