استعدادًا للعيد.. طريقة عمل كعك بالعجوة الصحي

كعك بالعجوه من الحلويات التي لا يستغنى عنها أحد في العيد، فيتميز بمذاقه الشهي، وفوائده العديدة؛ لاحتوائه على التمر الصحي للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمله استعدادًا للعيد.





طريقة عمل كعك للعيد

المقادير

- سميد ناعم : كوبان وثلاثة أرباع الكوب (سميد الفرخة)

- سميد خشن : ربع كوب

- حليب بودرة : 3 ملاعق كبيرة

- السمنة : حسب الحاجة (حيوانية / مذوبة وتترك جانباً بدرجة حرارة الغرفة)

- سكر : 2 ملعقة صغيرة

- الماء : نصف كوب (بدرجة حرارة الغرفة)

- المحلب : حسب الحاجة

- ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة

- ماء الورد : 2 ملعقة كبيرة

- معجون التمر : 900 غم

- القرفة : قليل

طريقة التحضير