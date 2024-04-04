خناقة محمد رمضان حديث السوشيال ميديا.. مؤامرة كيدية تنكشف بفضيحة (القصة كاملة)

لازال اسم الفنان محمد رمضان يحتل قائمة محتويات الأكثر بحثًا على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث جوجل، بعد مشاجرته مع مدير أحد الفنادق الشهيرة في حفل سحور إحدى شركات الإتصالات الشهيرة، حيث انتشر مقطع فيديو له على نطاق واسع، وهو ينفعل عليه أثناء إحيائه حفل سحور في الفندق.

محمد رمضان

كواليس واقعة محمد رمضان في أحد الفنادق الشهيرة

وتساءل الكثير من جمهور ومتابعي محمد رمضان عن تفاصيل الواقعة التي تحاكت عنها وسائل الإعلام، خاصًة بعد تداول الفيديو على مختلف منصات السوشيال ميديا، والذي ظهر فيه رمضان وهو منفعلًا ويوبخ مدير الفندق، بعد طلبه من العاملين غلق الميكروفون عليه وهو يغني، وذلك بعد دقائق من صعوده على المسرح للتحدث مع الجمهور الذي طلب منه الغناء.

لقطة من مشاجرة محمد رمضان مع مدير الفندق

وقال محمد رمضان في الفيديو: "السيد مدير الأوتيل أنا عارف إن غصب عن حضرتك بس ليه عايز تقفل الصوت ليه، ليه مستقصدنا ليه، أنا عارف إن أمر جاي لحضرتك اقفل علشان محمد رمضان موجود"، ليستكمل حديثه مع المدير وهو يصرخ في وجهه بإنفعال قائلًا: "ليه إيه السبب، عايز أعرف سبب واحد بس"، الأمر الذي أثار صدمة الكثيرين متسائلين عن السبب الذي لا يزال غامضًا حتى الآن.

محمد رمضان

أول تعليق من محمد رمضان بعد إنفعاله على مدير فندق شهير

وعلى الرغم من الضجة التي أحدثها الفيديو بعد انتشاره على نطاق واسع، تجاهل رمضان الأمر والتزم الصمت أي أنه لم يعلق بالإيجاب أو السلب على الموقف المحرج الذي تعرض له، ولكنه حرص على أن يُعرب عن سعادته وفخره لكونه الوجه الإعلاني لشركة إتصالات شهيرة على مدار 8 سنوات منذ عام 2016، وجاء ذلك خلال كلمته الإفتتاحية في حفل سحور الشركة.

محمد رمضان

محمد رمضان: أفتخر إني مقلعتش التيشيرت ده من 2016

وقال رمضان: "عادًة أي نجم بيبقى اشتغل في شركة ما، بعدين يشتغل في الشركة المنافسة، بعد كده رجع بعد كده راح، لكن أنا بفتخر إن أنا مقلعتش تيشيرت هذه الشركة من 2016، الحمدلله وبتشرف بـ ده، ومع بعض دايمًا، وثقة في الله دايمًا نجاح".

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محمد رمضان

ونشر محمد رمضان مجموعة صور وفيديوهات من حفل السحور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وأرفقه بتعليق قائلًا: “إمبارح سعدت بلقائي بعائلتي و كان واحشني جداً العزيز الغالي المهندس جمال محمد أنور السادات".

إعلانات محمد رمضان في رمضان 2024

وتغيب النجم محمد رمضان عن موسم دراما رمضان لعام 2024، واكتفى بالظهور في إعلانين مختلفين، أحدهما جاء بالتعاون مع المطربة أنغام لصالح شركة إتصالات شهيرة والذي غنا فيه معًا أغنية "ساعة اللمة"، ليحقق الإعلان نجاحًا ضخمًا بعدد مشاهدات يفوق الخيال على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك خلال فترة قصيرة.

آخر أعمال محمد رمضان

وكانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان الدرامية مسلسل "جعفر العمدة"، الذي خاض به موسم دراما رمضان الماضي لعام 2023، وشاركه البطولة نخبة مميزة من نجوم الفن وهم هالة صدقي، ومي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وجوري بكر، ولبنى ونس، وسلوى عثمان، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي أيضًا.