إياد نصار يكشف سرًا مثيرًا عن زوجته|لماذا منع إبنه من مشاهدة أعماله؟

كشف الفنان إياد نصار بكل صراحة عن آراء زوجته في أدواره الفنية التي يقدمها، مؤكدًا أنها صريحة معه وترفض مجاملته إطلاقًا، وذلك خلال لقائه ببرنامج "عرب وود".

إياد نصار يتحدث عن علاقته بزوجته: هي الترموتر الحقيقي فى حياتي

صرح إياد نصار بإن زوجته بمثابة الترموتر الحقيقي فى حياته ، لأنها لم تجامله وفي حال لم يعجبها عمل فني معين شارك فيه لا تُظهر العكس، حيث قال: “مراتي صادقة وعمرها ما سقفتلي على عمل مش عاجبها ومش بطبطب عليا فى النقطة دي وأنا محتاج دا".

إياد نصار وزوجته

وأشار إياد نصار إلى أن آدم أبنه كان يتابع مسلسل “صلة رحم"، مؤكدًا أنه مهتمًا بالتفاصيل، فيما أوضح إنه كان يمنعه من مشاهدة بعض الأعمال لكنه الآن بلغ 16 عامًا وأصبح مسموحًا له بمشاهدة جميع أعمالي الفنية.

إياد نصار وزوجته وابنه

وفي وقت سابق، كان قد أعلن الفنان إياد نصار، أنه خلال الـ15 حلقة الخاصة بالعمل سيعيش الجمهور أجواء تجمع ما بين الإثارة والتشويق لما يمر به حسام من تفاصيل متغيرة.

وأكد نصار أن "المسلسل أحداثه أشبه بكرة الثلج والقرارات الصغيرة في حياته، أحيانا لا يعلم توابعها، ويجد الأمور تكبر وتتضخم حتي تتحول لمأساة وهذه هي طبيعة العمل.

إياد نصار من خلال لقائه مع برنامج عرب وود

وأوضح نصار انه من الأشياء التي تجذبه في المادة الإنسانية التي يقدمها فكرة القرار، مشيرا إلى أنه مهووس بها، و أن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغيّر حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته صعبه، وأحيانا تتحول إلى كرة الثلج، فالأمور تكبر وتتضخم وتتحول إلى مأساة، وهنا بناء فكرة العمل تمت على قرار شخصية "حسام"، فعلى الرغم من أن دوافعه نبيلة، وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة".

إياد نصار

مسلسل صلة رحم

مسلسل "صلة رحم" يضم نخبة مميزة من نجوم الفن أبرزهم: "إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.