قصور الثقافة تحتفي بالشاعر علاء الرمحي ضمن المقهى الثقافي بالفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم، سادس فعاليات المقهى الثقافي، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار فعاليات مقهى يوسف وهبي الثقافي التي ينظمها فرع ثقافة الفيوم احتفالا بشهر رمضان، وضمن برنامج العودة إلى الجذور بالفيوم.

واحتفى المقهى الثقافي بشاعر البادية علاء الرمحي، ضمن برنامج العودة إلى الجذور، بمكتبة الفيوم العامة، وأدار اللقاء الشاعرة الدكتورة أسماء الهرش، بحضور عدد من مثقفي وأدباء وشعراء الفيوم.

استهل الشاعر أشرف أبو جليل اللقاء بالحديث عن تجربة التراث البدوي، والمسيرة الإبداعية للشاعر علاء الرمحي، وديوانه وإسهاماته في المعجم البدوي، وتأسيسه لنادي شعر البادية، كما أشار "أبو جليل" إلى عدد من عضويات "الرمحي" ومنها عضوية لجنة تحكيم مهرجان الشعر والفروسية بمطروح، ولجنة تحكيم مهرجان الشعر البدوي الذي نظمته هيئة قصور الثقافة، وممثلا عن مصر في شاعر المليون بدولة الامارات، ومشاركته في عدد من المهرجانات بتونس وليبيا والسعودية.

وأضاف أبو جليل، أن الشعر البدوي لدى "الرمحي" يتميز بنغمة غير مرتبطة بوزن أو تفعيلة، بل إنها متأثرة بالبساطة والحياة البدوية، كما يمتلك الإحساس البدوي الملموس في كلماته ومعانيه، ثم استعرض عددا من أشعار "الرمحي" ذات الدلالة البدوية منها ما هو شعر بدوي حر، موضحا تنوع القوافي داخل البيت الواحد.

علاء الرمحي: الشعر البدوي في الفيوم متواجد وأصيل

وتقدم الشاعر علاء الرمحي بالشكر لبرنامج العودة إلى الجذور والمقهى الثقافي، موضحاً أن الشعر البدوي في الفيوم متواجد وأصيل، وأصبح نادي أدب البادية مظلة لنخبة من شعراء البادية كبار السن والشباب، ثم ألقى قصيدة من تراث البادية، وتعددت المداخلات من السادة الحضور، منهم الروائي محمد جمال الدين، والشاعر محمد حسني ابراهيم، والقاص والأديب عويس معوض.

بعد ذلك اعقبه أمسية شعرية قدم فيها الشاعر ناظم نور الدين قصيدة بعنوان "سمر الأسمار"، وأخرى بدوية للشاعر البدوي عصام ياسين، وقصيدة للشاعر مصطفى عبد الباقي.

فعاليات برنامج المقهى الثقافي تقام بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع، وينظمها قسم الثقافة العامة بالفرع.