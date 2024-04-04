عمالقة نجوم الوطن العربي في عزاء والد محمد يحيى (صور)

شهد اليوم عزاء والد الملحن محمد يحيى حضور نخبة من عمالقة نجوم الفن وصناع الموسيقي والغناء في الوطن العربي، الذين حرصوا على تقديم العزاء وعلى رأسهم هاني رمزى، وعزيز الشافعى، ونصر محروس، وأمير طعيمة، وحسن ابو الروس ومحمد قماح، والمصور شريف مختار، وخالد نبيل ومحمد مصطفي، وأحمد عادل ورامي جمال، وتامر حسين وأحمد إبراهيم، وذلك بمسجد الشرطة في التجمع الأول.

وفاة والد محمد يحيى

وكان أعلن الملحن محمد يحيى وفاة والده يوم السبت الماضي 30 مارس، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر “فيس بوك”: “البقاء لله والدي المهندس يحيى عيد عبد المجيد في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفرلك أسالكم الدعاء”، كما شيع جنازة والده بمسقط رأسه بإحدى قرى بني سويف، مطالبًا جميع أصدقائه والمقربين منه خالص الدعاء لوالده.

مشوار محمد يحيى

شارك محمد يحيي في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة إليسا بعد نجاحهما معًا في عدد من الأغاني باللهجة المصرية، حيث انتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني "ع أمل" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات مازن ضاهر وتوزيع عمر صباغ .

وأعرب الملحن محمد يحيي في وقت سابق عن سعادته البالغة بالتعاون مع إليسا في لحن أغنية لبنانية ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرا أنه دائما يوجد كيمياء بينهم ويقدم معها أحلى ألحانه وتحمل الأغنية عدد من المفاجآت .

وكان الملحن محمد يحيى قد تعاون مع النجمة اللبنانية إليسا في عدد من الأغانى الناجحة، التي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور منها العقد وهنغني كمان وكمان وإلى كل اللى بيحبونى ومكتوبة ليك وأسعد واحدة وغيرها، وآخرها أغنية "العقد" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، في وتوزيع جلال حمداوي.

محمد يحيى وإليسا

محمد يحيى وإليسا

من هو محمد يحيى؟

جدير بالذكر أن محمد يحيى ملحن مصري، من مواليد 22 سبتمبر عام 1980، تعاون مع نخبة مميزة من عمالقة نجوم الوطن العربي من أبرزهم عمرو دياب، وإليسا، وكارول سماحة.

محمد يحيى

بدأت شهرته من خلال تعامله مع الهضبة عمرو دياب في ألبوم "ليلي نهاري"، ثم تعاون بعدها مع سميرة سعيد ومحمد حماقي ومجموعة من النجوم، وشارك في تلحين موسيقى عدد من المسلسلات منها (بعد الفراق، وكيد النسا2).