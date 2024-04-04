رئيس مدينة الفيوم يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ومنظومة النظافة

قام المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم بجولة ميدانية تفقد خلالها عدد من المناطق والشوارع المحيطة بالسويقات الجديدة، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بشان رفع كفاءة الطرق، وتكثيف جهود التطوير ومتابعة رفع الإشغالات بالمدينة حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي.

وشملت جولة رئيس المركز متابعة سير العمل بالمناطق المحيطة بسوق حلمي مرزوق بمنطقة الفنيه بنطاق حي شرق والسويقه الجديدة بمنكقة السد العالي بنطاق حي غرب والسويقة الجديدة بشارع الملك الصالح بحي الجون والوقوف على عدم وجود أي اشغالات بكافة المناطق.



متابعة أعمال تطوير الممشى السياحي ورصف الشوارع بمدينة الفيوم

وتابع رئيس مركز ومدينة الفيوم أعمال تطوير الممشى السياحي، وأعمال وضع طبقة الأسفلت بالطريق وأعمال تركيب الإنترلوك والأرصفة ودهان البلدورات وأعمال الإنارة وتجميل المكان للعمل على ظهوره بالشكل اللائق كوجهة سياحية بمدينة الفيوم، ومتابعة أعمال الرصف بامتداد شارع احمد علاء خلف مدرسة الامريكان لعمل ربط بين الكوبري المجاور لمدرسة الامريكان وكوبري الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى فحص الدفعة الأولى من صناديق القمامة والبالغ عددها 100 صندوق، استعدادًا لتوزيعها على الأحياء والوحدات المحلية في أقرب وقت للمحافظة لرفع مستوى منظومة النظافة والتى تعمل على مدار الساعة بالمركز والمدينه تحت اشراف نواب رئيس مركز ومدينة الفيوم لشئون المدينة والقرى والإشغالات، مع التنبيه بضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية القروية وأجهزة النظافه بالوحدات المحلية، بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة فضلاً عن استمرار العمل على رفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة، وكذا متابعة الاعمال النهائية لتجهيز موقف مصر الجديد على أن يتم الانتهاء من الأرضيات الخرسانية بالموقف استعدادا لافتتاحه رسميا للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وفي سياق متصل قامت قسم الإشغالات بتنفيذ عدة حملات للنظافة العامة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات بمداخل المدينة، ورش الشوراع الرئيسية ورفع الأتربة ورفع كفاءة النظافة بنطاق المركز.

وأوضح "مسعود" أن هدفنا هو القضاء على العشوائية بكل صورها وانتهاء ظاهرة الباعة الجائلين بكافة أرجاء مركز ومدينة الفيوم وخلق حالة انسيابية في حركة المرور والماره وظهور المدينه بمظهر لائق بها بحالة من التنظيم والجمال، مؤكدا على عدم السماح بأي تعديات من قبل الباعه الجائلين خارج إطار السوق حفاظا على المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة وانضباط الحركه المروريه بالشوارع، مشددا على إعادة الانضباط داخل المدينه وخارجها وتيسير حركة السير والمرور والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، فضلاً عن استمرار العمل لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة الميدانية على مدار الساعة.