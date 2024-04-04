سيراميكا وزد يتعادلان في مباراة مثيرة بالدوري

تعادل فريقا سيراميكا كليوباترا و زد إف سي بهدف لكل منهما في المباراة المثيرة التي جمعتهما على ملعب ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

قدم سيراميكا كليوباترا عرضاً قوياً في الشوط الاول ونجح في السيطرة على وسط الملعب معظم الفترات.

وترجم صديق أوجولا نجم سيراميكا كليوباترا التفوق الواضح لفريقه بإحراز هدف التقدم في الدقيقة 38 بعد تمريرة من زميله أحمد قندوسي لتنتهي أحداث الشوط بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 1-0.

بدأ فريق زد الشوط الثاني بضغط هجومي بحثاً عن تعديل النتيجة وهو ماتحقق بعد دقيقة واحدة بفضل التنسديدة الرائعة من عبد الرحمن البانوبي.

تبادل الفريقان السيطرة على اللقاء بعد هدف التعادل وكاد زد “الأكثر خطورة” أن يضيف الهدف الثاني بعد حصوله على ركلة جزاء سددها زيكو في العارضة.

إستمرت المحاولات الهجومية من الجانبين حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بنتيجة 1-1.

بهذه النتيجة رفع زد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع بينما يحتل سيراميكا المركز السادس بـ 22 نقطة.