محافظ الغربية يشهد احتفال طلاب ذوي الهمم بشهر رمضان المبارك

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاحتفال الفني بشهر رمضان المبارك للطلاب من ذوي الهمم والذي أقامته مديرية التربية والتعليم بالغربية بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، الأستاذ عبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا، الأستاذ خالد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، الأستاذ مصطفى طاحون رئيس جمعية رعاية الطلاب بالغربية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب الرفاعي من معهد النور للمكفوفين، وبعد ذلك قدم الطلاب عددا من الفقرات الفنية أغنية سبحة رمضان الطالبة ايه عابدين معهد النور للمكفوفين، أغنية قمر الطالب زكريا معهد النور للمكفوفين، استعراض الصعايدة وصلوا طلبه فكري سعيد، استعراض رمضان في مصر

طلبه فكري شرق المحلة، عرض دائما متجمعين طلبه فكري صم السلخانة، عرض رمضان كريم طلبه صم غرب المحلة،استعراض في حب الرسول طلبه صم السنطة.

وفي كلمته أعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة بحضور هذا الحفل المتميز وبتواجده وسط أبطال ذوي الهمم، موجها الشكر والتقدير لمديرية التربية والتعليم بالغربية لدعمها الدائم للطلاب والاهتمام بمواهبهم، كما وجهه التحية لأولياء أمور أبطال ذوي الهمم الذين يحرصون على مساعدة أبطالهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم والتحية الكبرى لأبطال ذوي الهمم الذين يثبتون كل يوم أنهم جديرون بثقة الدولة وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يراهن عليهم دائما وأنهم جزء فاعل في هذه الدولة ولديهم قدرات ومواهب عظيمة شاهدنا منها اليوم عدة مواهب فنية وثقافية اثبتو جدارتهم في العديد من الاحتفالات.

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه تحية إجلال وتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأديته اليمين الدستورية لولاية جديدة؛ لاستكمال تحقيق مزيد من الإنجازات واستكمال كافة المشروعات القومية، اهتمام بأبنائنا من ذوي الهمم، مؤكدا أن مصر تتحدى الظروف الداخلية والخارجية لتحقيق الإنجازات لتبقى مصر أم الدنيا.

وفي نهاية الحفل سلم محافظ الغربية ٢٠٠ طالب من الطلاب ذوي الهمم ملابس العيد لرسم البسمة على وجوه الأطفال؛ كما كرم المحافظ الأستاذ مصطفى طاحون رئيس جمعية رعاية الطلاب بالغربية تقديرا لجهوده المبذولة...