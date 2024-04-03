حضري شوربة سي فود بالمشروم والكريمة على خطى المطاعم

شوربة سي فود بـ المشروم من الوصفات اللذيذة التي يعشقها الجميع، فتحتوي على المأكولات البحرية المختلفة مثل قطع السمك الفيليه والجمبري واستاكوزا وكابوريا وسبيط، فتضم العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة.





طريقة عمل شوربة سي فود بالكريمة

المقادير

- ثمار البحر المشكّلة : 500 جراماً (مشكلة ومجمدة)





- الماء : 3 اكواب





- كريمة : كوب





- المشروم : نصف كوب (معلب)

- الذرة : ربع كوب (معلبة)





- البصل الأخضر : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)





- صلصة الصويا : 2 ملعقة كبيرة





- ملح : ملعقة صغيرة





- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة





- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)





طريقة التحضير

اغلي الماء في قدر على النار، ثم أضيفي ثمار البحر والزنجبيل، وقلبي المكونات لحوالي 5 دقائق.





أضيفي الذرة والمشروم والبصل الأخضر، ثم قلبي المكونات حتى تتداخل.





أضيفي الكريمة وصلصة الصويا وحركي الخليط جيداً، ثم نكّهي بالملح والفلفل الأسود.





غطّي القدر وخففي النار، واتركي الشوربة حتى تغلي وتنضج تماماً.

اسكبي شوربة فواكة البحر في أطباق التقديم، وقدميها ساخنة.

فوائد تناول المشروم

خفض ضغط الدم

كل 100 جم من المشروم الأبيض الطازج تحوي ما يقارب 318 ملغم بوتاسيوم، وهذا يعني بأنه مصدر غني للبوتاسيوم، الذي يُعد مهم في الحفاظ على اتزان السوائل في الجسم وضبط مستويات ضغط الدم في الجسم.





يعزز صحة القناة الهضمية

يبدو أن بيتا جلوكان والمركبات الأخرى الموجودة في عيش الغراب تعمل كمواد حيوية، مما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة وبيئة ميكروبية مواتية، هذا مهم لأن القناة الهضمية الصحية ضرورية للحفاظ على أنظمتنا المناعية وهضم طعامنا والتفاعل مع الدماغ عبر الهرمونات والأعصاب.





يساعد في إنقاص الوزن

يعتبر المشروم بديلاً رائعًا منخفض السعرات الحرارية وقليل الدسم للحوم، فهي منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الماء، يجعل تركيز البكتين العالي في المشروم مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان، مما يبطئ عملية الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، كما أنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون، يوجد مصدر كبير للنحاس، وهو معدن يساعد في التمثيل الغذائي للدهون، في عيش الغراب.

يقوي المناعة

يوجد نوع من الألياف والموجودة في المشروم يعرف باسم بيتا جلوكان، والذي وجد أنه يقوي جهاز المناعة، ونظر الباحثون في بيتا جلوكان كعلاج محتمل للسرطان وارتفاع الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف السيلينيوم، المتوفر بكثرة في عيش الغراب، لتقوية جهاز المناعة، والحماية من العدوى، وزيادة مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.