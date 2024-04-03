"هاتريك" فودين يمنح مانشستر سيتي فوزاً كاسحاً على أستون فيلا

الدوري الإنجليزي..

حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً عريضاً على ضيفه أستون فيلا برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 31 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشوط الأول

بدأ مانشستر سيتي اللقاء بضغط هجومي وسيطرة متوقعة على وسط الملعب، بينما إعتمد أستون فيلا على التأمين الدفاعي في وسط الملعب وشن الهجمات المرتدة.

ونجح لاعب الوسط رودريجو في تسجيل أول أهداف المباراة بعد 11 دقيقة فقط لصالح مانشستر سيتي، الا أن استون فيلا عدل النتيجة سريعاً في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب جون دوران.

واصل السيتي استحواذه بحثاً عن إستعادة التقدم حتى سجل فيل فودين الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 46 لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة 2-1.

الشوط الثاني

لم تختلف إنطلاقة الشوط الثاني عن سابقه وكثف مانشستر سيتي ضغطه الهجومي لتأمين تقدمه في النتيجة.

وفي الدقيقة 62 أحرز المتألف فيل فودين الهدف الثالث للسيتي الذي إستحوذ تماماً على مجريات اللعب.

وأضاف فيل فودين الهدف الثالث له “هاتريك” والرابع لفريقه في الدقيقة 69 ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 4-1.

بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 67 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر آرسنال، بينما يحتل أستون فيلا المركز الرابع برصيد 59 نقطة.