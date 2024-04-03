جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا

أعلن المدرب الإسبانبي بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل الفريق لمباراته أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي الفريقان مساء اليوم الأربعاء.

ويحل أستون فيلا ضيفًا على مانشستر سيتي بملعب "الاتحاد" ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا



حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ريكو لويس، أكانجي، دياز، جفارديول.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، فودين.



خط الهجوم: دوكو، ألفاريز، جريليش.

البدلاء: كارسون، ستونز، كوفاسيتش، هالاند، دي بروين، جوميز، نونيز، بوب، محمدو سوسوهو.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بفارق نقطة خلف آرسنال الوصيف، و3 نقا خلف ليفربول المتصدر.