مبادرة ( لبسك لغيرك ) تحقق نجاحا كبيرا في مراكز الشباب بالاسكندرية

برعاية كريمة من السيد الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة والسيد اللواء محمد الشريف اطلقت وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لتنمية الشباب و ادارة الفتاة والمرأة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية تدشين مبادره يوم الخير " لبسك لغيرك عيد"، داخل مراكز الشباب بالاسكندرية حيت تسابقت مراكز الشباب في الاسكندرية في المشاركة بإيجابية في هذه المبادرة الرائعة والتي تهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية لمراكز الشباب .

ففي مركز شباب الظاهرية نجحت إدارة المركز في تجميع وفرز الملابس المستعملة للمشاركة في مبادرة يوم الخير حيث تم مئات من القطع استعدادا لتوزيعها.

نفس الأمر في مركز شباب أبو تلات حيث قامت إدارة المركز بنشر توعية كبيرة في المنطقة المحيطة بالمركز من اجل توعية الشباب و الأسر بأهمية المبادرة من اجل تحفيز المترددين على المركز للمشاركة في هذا النشاط الاجتماعي الهام والذي لا يقل باي حال من الأحوال عن الجانب الرياضي المعني به مراكز الشباب .

اما في مركز شباب الحرمين فقد قام نادي الفتاة والمرأة داخل المركز بمجهود كبير لتدعيم المبادرة في المنطقة المحيطة بالمركز وقامت العديد من المتطوعات بتشجيع الأسر على التبرع بملابسها القديمة والمساهمة في المبادرة بفاعلية كبيرة من اجل جمع اكبر عدد ممكن من قطع الملابس قبل عيد الفطر المبارك .

هذا ويشارك في عملية تجميع وفرز الملابس مجموعة كبيرة من الشباب المتطوع إلى جانب الإدارة المختلفة في مراكز الشباب .

يذكر ان المبادرة تهدف إلى رسم ابتسامة على وجوه أسر الاكثر احتياجا خلال عيد الفطر المبارك وضمان مشاركة مجتمعية فعالة لمراكز الشباب بالاسكندرية .