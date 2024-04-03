الشباب والرياضة بالمنيا تتابع فصول مشروع المصريون يتعلمون

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، تنظيم جولات المتابعة الميدانية لفصول المصريون يتعلمون لمحو الأمية وتعليم الكبار والمتسربين من التعليم ، حيث نفذت إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، برئاسة مندي عكاشة ، الإدارة المركزية لتنمية الشباب .

متابعات لفصول محو الأمية مشروع المصريون يتعلمون ، بإدارة الشباب والرياضة ديرمواس جنوب المنيا ، بمراكز شباب قرى دلجا والناصرية ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، والجهاز التنفيذي لمحو الأمية وتعليم الكبار ، وحرص الوزارة على المشاركة في الحد من مشكة الأمية ، وخطورتها على مقدرات التنمية والإقتصاد المصري ، والمشاركة الفعالة في تحقيق هدف من أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، حيث تم متابعة عدد 30 فصلا من عدد 110 فصلا بإدارة الشباب والرياضة بديرمواس ، مقسمة علي مدار الأسبوع بكل من مراكز شباب دلجا والناصرية .

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وإشراف مندي محمد عكاشه مدير عام مديريه الشباب والرياضة ، و لمياء درغام منسق عام المشروع بالوزارة ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل الشباب بالمديرية، وقد تم التنفيذ بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بقيادة شادي رزق مدير فرع المنيا لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومتابعة تنفيذ الدكتور شريف أحمد صفوت مدير إدارة تنمية الشباب بالمديرية، عبد الرحمن العربي مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس ، آمال طه عبد الغني منسق المشروع بالمديرية.

هذا وتواصل وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، متابعة فصول محو الأمية بمشروع" المصريون يتعلمون" ، بمحافظة المنيا ، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، حيث تم التنفيذ بمتابعة 30 فصلا من إجمالي 110 فصلا بإدارة الشباب والرياضة بديرمواس مقسمة علي مدار الأسبوع بكل دلجا والناصرية ، وجدير بالذكر ، انه تم فتح ٥٠٠ فصلا لتعليم الكبار ومحو الأمية بمحافظة المنيا ، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة ، على الحد من مشكة الأمية والمشاركة الفعالة في تحقيق هدف من أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .