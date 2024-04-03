أزهر سوهاج تكرم مكلفات الخدمة العامة برياض الأطفال لجهودهن في خدمة التعليم

بناء على توجيهات فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية كرم فضيلة الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة ناهد شراقة، موجه عام رياض الأطفال مكلفات الخدمة العامة نظير جهودهن في خدمة العملية التعليمية بروضات المعاهد الأزهرية خلال العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.





وخلال اللقاء قام مدير عام العلوم العربية والدينية بتسليمهن شهادات تقدير، وأشاد فضيلته وموجه رياض الأطفال بدورهن في تجهيزات الروضات واستعداداتها قبل ترشيحها للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، ودعا فضيلته المعلمات للالتزام والإخلاص في العمل في مختلف نواحي الحياة.





وفي سياق متصل نظم فرع الرواق الأزهري بمعهد الشيخ محمود عنبر بطهطا شمال محافظة سوهاج، احتفالية لتكريم عدد من الدارسين بالفرع الذين أتموا ختم القرآن الكريم كاملا وبعض الدارسين بالحلقات، تشجيعا وتحفيزا للدارسين المقيدين بالفرع على الحفظ والدراسة، تحت إشراف فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية .





وخلال الاحتفالية، تم تكريم المحفظين العاملين بفرع الرواق الأزهري بمعهد الشيخ محمود عنبر، والبالغ عددهم 22 محفظا لما يقومون به من جهود مضنية مع الدارسين بالحلقات في التحفيظ والمراجعة.

الرواق الأزهري



وقدمت إدارة الرواق الأزهري بفرع معهد الشيخ محمود عنبر بمدينة طهطا بعض الدروع للقائمين على الأروقة الأزهرية بمحافظة سوهاج على الجهود التي يبذلونها بالفروع.





وأوضح الدكتور نور الرمادي، مدير فروع الرواق الأزهرية بنطاق محافظة سوهاج، أن فرع الرواق بمعهد الشيخ محمود عنبر يعد واحدا من أكبر فروع الرواق الأزهري بمحافظة سوهاج حيث يضم عدد (1068) دارسا برواق القرآن الكريم للطفل والكبار ورواق القراءات، موزعين على عدد (45) حلقة تحفيظ على مدار الأسبوع ويقوم بالتحفيظ بالفرع (22) محفظا من المحفظين المعتمدين بالجامع الأزهر الشريف.





وقام على تنظيم الاحتفالية المنسقون العلميون والإداريون بالفرع: الشيخ كمال أبو عليو، المنسق العلمي، والأستاذ محمد النحاس، والأستاذ أحمد صلاح، المنسقان الإداريان، مع مشاركة من بعض المحفظين العاملين بالفرع، وبحضور الأستاذ أحمد شومان مدير التعليم الابتدائي بالمنطقة، والدكتور حسن أبو الدهب مدير إدارة طهطا الأزهرية، وأعضاء إدارة الرواق بسوهاج.