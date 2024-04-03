مانشستر يونايتد يدخل في مفاوضات لضم مدافع يوفنتوس

يرغب مانشستر يونايتد، في تعزيز صفوفه بالتعاقد مع أحد نجوم يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن البرازيلي جليسون بريمر، مدافع يوفنتوس، يعد هدفًا رئيسيًّا لمانشستر يونايتد من أجل تدعيم خط دفاعه.

وأضافت أن مستقبل بريمر يخيف يوفنتوس، حيث أبدى النادي الإنجليزي استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ قيمته 61 مليون يورو.



وأوضحت أن قيمة الشرط الجزائي لن توقف مانشستر يونايتد نحو ضمه، ولن يواجه أي مشاكل في دفع المبلغ المطلوب للسيدة العجوز.

وختمت: "رحيل بريمر من شأنه أن يولد مكاسب كبيرة ليوفنتوس، خاصة أنه انضم للنادي قبل عامين من تورينو مقابل 41 مليون يورو".

يشار إلى أن قلب الدفاع البرازيلي شارك في 29 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات مع اليوفي، سجل خلالها هدفين.