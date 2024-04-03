توقف WhatsApp وInstagram عن المستخدمين على مستوى العالم

تعطل تطبيقي واتساب WhatsApp وإنستجرام Instagram المملوكين لشركة Meta للعديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم بدءًا من حوالي الساعة 8 مساءً اليوم الأربعاء.

واجه المستخدمون الذين يحاولون تسجيل الدخول إلى التطبيقات أو WhatsApp web – إصدار المتصفح – رسالة خطأ تفيد بأن الخدمة غير متوفرة حاليًا.

على Instagram، لم يتمكن العديد من المستخدمين من تحديث الموجز الخاص بهم أو رؤية أحدث القصص.

أظهر موقع Downdetector، وهو موقع ويب شهير يتتبع انقطاعات الويب، ارتفاعًا كبيرًا في عدد المستخدمين الذين أبلغوا عن مشكلة أثناء محاولتهم استخدام WhatsApp وInstagram.

هذه هي المرة الثانية هذا العام التي تواجه فيها المنصات المملوكة لشركة Meta انقطاعًا.

يُظهر Downdetector الانقطاع الذي يواجهه مستخدمو WhatsApp يُظهر Downdetector الانقطاع الذي يواجهه مستخدمو WhatsApp

لقد واجه مستخدمو الويب في WhatsApp الذين يحاولون تسجيل الدخول هذا الخطأ.

في شهر مارس، تعطلت خدمات Instagram وFacebook وThreads بالنسبة للعديد من المستخدمين، الذين اشتكوا من تسجيل الخروج فجأة من حساباتهم.

أبلغ آخرون عن تسجيل خروجهم دون خيار تسجيل الدخول مرة أخرى، بينما كافح أولئك الذين لديهم المصادقة الثنائية للحصول على رموز لإكمال تسجيل الدخول الخاص بهم. حدثت المشكلة على كل من التطبيق والموقع الإلكتروني.

لم تصدر Meta بعد بيانًا حول انقطاع الخدمة اليوم. وينتظر المزيد من التفاصيل.