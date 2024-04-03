المجسم المرصع يبرز جمال أنابيلا هلال

تنجذب الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال للأزياء الراقية التي تبرز قوامها الممشوق ووزنها المثالي وذوقها الرفيع الذي جعلها تتبع أحدث صيحات الموضة وتتألق بها بين حين لآخر.

وتألقت أنابيلا هلال بالمخمل المكشكش، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، بأكمام طويلة، صمم من قماش المخمل باللون الكحلي، الفستان المتزين بحبات الكريستال من ناحية الخصر، وعكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي لتبدو كعارضات الأزياء.

وكثيرا ما تستطيع أنابيلا هلال التنوع بين الكاجوال والمجسم والفورمال لتكن محط انتباه المعنيين بالموضة العالمية وتصبح مثال تقتدي به صاحبات الذوق الرقي.



وفضلت ترك خصلات شعرها منسدلة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

وتحب أنابيلا هلال التزين ببعض الاكسسوارات الناعمة واللافتة التي تتناغم مع إطلالاتها المختلفة بشكل دائم.



أبرز المعلومات عن أنابيلا هلال



أنابيلا هلال من مواليد 4 يونيو 1986، مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005. شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا.

حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

حياتها الأسرية

تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا (ولدت عام 2010)، ونادر جونيور (ولد عام 2011) وجولا رفقا (ولدت سنة 2014) و إيلي (ولد سنة 2017).