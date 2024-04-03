"ماجد الفطيم" تتبرع بنسبة 15% من مبادرة المسؤولية الاجتماعية

أعلنت شركة ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن شراكتها مع بنك الطعام المصري لمساندة المجتمع المحلي خلال شهر رمضان، من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية للأسر المستحقة خلال الشهر الكريم. علاوة على ذلك، ستقوم ماجد الفطيم بدعم أحد برامج التغذية التابعة لبنك الطعام المصري، من خلال التبرع بنسبة 15% من إجمالي العائد من مبادرتها السنوية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والتي تقام في كافة مراكز التسوق التابعة لها في مصر.

من المقرر أن يتم توزيع تلك الكراتين على الأسر المستفيدة والمستحقة من خلال بنك الطعام المصري في شهر رمضان المبارك، حيث تسعى شركة ماجد الفطيم من خلال تلك الشراكة إلى خلق أثر مستدام ورسم مستقبل أفضل وأكثر إزدهاراّ من خلال مساندة المجتمعات التي تعمل الشركة بها، وخلق تأثير يمتد لأبعد من مراكز التسوق الخاصة بها.

وبجانب مبادرة تعبئة وتوزيع كراتين رمضان، قامت ماجد الفطيم بتوسيع نطاق شراكتها مع بنك الطعام المصري ليشمل التبرع بنسبة 15% من عوائد بيع عدد من العلامات التجارية، ضمن مبادرتها السنوية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، حيث تم توفير مساحات تجارية لهم لبيع منتجاتهم خلال الشهر الفضيل.

قالت رشا عزب، رئيس قطاع مراكز التسوق لشركة ماجد الفطيم - مصر ولبنان: "نؤمن في ماجد الفطيم أن أفراد المجتمع هم القلب النابض والمحرك لكل أنشطتنا، فنحن نفخر بالتزامنا الدائم بمساندة المجتمع المحلي. ويأتي تعاوننا مع بنك الطعام المصري امتداداً لرؤيتنا لإشراك كافة الأطراف بما في ذلك الموظفين وزوار مراكز التسوق، لإحداث تأثير إيجابي على المجتمع، وخلق وجهة تسهم في تحقيق التواصل بين أفراد العائلة والأصدقاء والمجتمعات. وإنه لمن الملهم رؤية كافة أفراد العائلة يتكاتفون ويتطوعون بوقتهم وبجهدهم لمساعدة المستحقين خلال شهر رمضان المبارك، والذي يعد شهر الخير والعطاء".

تستهدف ماجد الفطيم من خلال التعاون مع المنظمات المحلية غير الحكومية تعزيز مساهماتها في توفير وسائل الدعم المطلوبة للفئات المستحقة في المجتمعات المحليةـ، وتبني مبادرات مسؤولية اجتماعية تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد جاء التعاون مع بنك الطعام المصري في الشهر الكريم انطلاقا من هذا الإيمان الراسخ، حيث يركز هذا التعاون بشكل خاص على أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع والصحة الجيدة.