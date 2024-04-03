تهديدات لضحية الاغتصاب الجماعي في باليرمو بإيطاليا

تعرضت فتاة بالغة من العمر 19 عامًا قبل أشهر قليلة للاعتداء من قبل سبعة فتيان في باليرمو، و تعرضت مرة أخرى لمحاولة عنف وهجوم من قبل صبي آخر ليجعلها تتراجع عن الاتهامات.



وبحسب ما نشر في الصحف الايطاليه أنه تم نقل الضحية باليرمو إلى مجتمع محمي في مكان سري بعد تعرضها لهجوم في حي بالارو على يد صبي قاصر،و تم التحقيق معه بتهمة العنف الجنسي ضدها ، ويُزعم أن الفتاة تعرضت للتهديد بسكين وتم جرها إلى الشقة .

وصرحت الفتاه قبل بضعة أشهر من إنها تعرضت لمحاولة اعتداء جنسي أخر، وأنها تمكنت من الفرار عن طريق رش رذاذ الفلفل على المهاجم.

وبحسب رواية الضحية حاول الصبي ووالدته إجبارها على التراجع عن الاتهامات من خلال تهديدها وجرها إلى الشرطة.

وعلي الفور قامت الشرطة الإيطالية بفتح تحقيق في الواقعة ، و لا زالت الشرطة بحاجة إلى توضيح، لأنها تعتبر جريمة عنف من نوع خاص.

واوضحت التحريات أن المهدد لم يكن أحد أفراد المجموعة السبعة، بل كان شابًا اخر حاول الاعتداء عليها قبل وقوع حادثة الاغتصاب الجماعي ، ولكن الشرطة أدرجته ضمن المشتبه بهم في الواقعة.

وقام مكتب المدعي العام في باليرمو ومكتب المدعي العام للأحداث بفتح تحقيقا في العنف الخاص ضد القاصر ووالدته الذي أبلغت عنهم الفتاة.

وتم نقل الشابة إلى مجتمع محمي

"بعد الهجوم الجديد ضدها، و نقلها إلى مكان سري جديد لحمايتها من من التهديدات.".

وأكدت المحامية كارلا جاروفالو، لوكالة أنباء أنسا في الليلة الماضية، أن الشابة تعرضت من قبل صبي آخر وبدعم من والدته، للتهديد بسكين وتم جرها بعيدًا ، بهدف إقناعها بالتراجع عن الاتهامات.

واضافت محامي الفتاة أنها لن تتمكن من مقابلة موكلتها ، لأن الفتاه تم نقلها على الفور من باليرمو لأسباب تتعلق بالسلامة.

علما بأن بعد تعرضها للاغتصاب الجماعي في يوليو الماضي، تم نقل الفتاة في البداية إلى مجتمع محمي، لكنها عادت بعد مرور بعض الوقت إلى المدينة، حيث استضافتها عمتها، والآن صدر قرار القضاء بنقلها إلى مكان سري.

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