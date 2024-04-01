ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يطارد هالاند

أقترب الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، من اعتلاء قمة ترتيب هدافي الدوري السعودي، وخطف الصدارة من المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي الذي يعتلي القمة.

وتمكن محمد صلاح من هز شباك فريق برايتون في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة ال30 من الدوري الإنجليزي.

بنيما فشل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في التسجيل باللقاء الذي أقيم ضد أرسنال وانتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح

إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي 18 هدفًا

محمد صلاح – ليفربول 16 هدفًا

أولي واتكينز – أستون فيلا 16 هدفًا

دومينيك سولانكي – بورنموث 16 هدفًا

هيونج مين سون – توتنهام 15 هدفا

جارود بوين – وست هام 15 هدفًا