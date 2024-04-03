مسلسل العتاولة الحلقة 24.. فريدة سيف النصر تطرد السقا وزينة

شهد مسلسل العتاولة الحلقة 24، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، مشاجرة كبيرة بين (سترة العترة) و(حنة) و(نصار) .

شهدت أحداث مسلسل العتاولة الحلقة 24، مشاجرة كبيرة بين (سترة العترة) - فريدة سيف النصر، و(حنة) - زينة، بسبب زيارة والدتها لها في منزلها، وتقوم بطردها من البيت، وتحدث مواجهة بين (سترة) وابنها (نصار) الذي يسألها عن فرق المعاملة، ويتهمها أنها تعامل (خضر) - طارق لطفي، أحسن منه، وبالفعل يذهب (نصار) برفقة زوجته ووالدتها.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل العتاولة

يعرض مسلسل العتاولة الحلقة 24 في تمام السابعة مساءً على شاشة Mbc مصر.



يواصل أبطال مسلسل العتاولة، تصوير باقي مشاهدهم في العمل الذي يضم مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية والمقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل العتاولة داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ويقدم قصة اجتماعية مشوقة عن عائلة “العتولي” التي تحظى بنفوذ كبير داخل الحارة. يواجه “عمر العتولي” زعيم العائلة العديد من التحديات والصراعات مع بعض أهالي الحارة، بينما يحاول “حسن العتولي” شقيقه أن يساعده في حل هذه الصراعات والحفاظ على اسم العائلة.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل العتاولة، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، بوستر خاص لجميع أبطال العمل، والمقرر عرضه في رمضان 2024.

وأزاحت شاشة Mbc مصر، الستار عن البرومو الرسمي لمسلسل العتاولة، والذي حصد ألاف المشاهدات في وقت قصير من طرحه على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

بوسترات العتاولة

كانت كشفت الشركة المنتجة لمسلسل العتاولة، بطولة النجوم طارق لطفي، أحمد السقا، باسم سمرة، البوستر الرسمي للعمل المقرر أن يشارك ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

وضم بوستر مسلسل العتاولة نجوم العمل، وهم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب.

بوسترات العتاولة

روج أحمد السقا لمسلسله الرمضاني العتاولة، من خلال نشره البوستر الرسمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا: "توكلنا على الله .. مسلسل العتاولة فى رمضان 2024 إن شاء الله.. دعواتكم .. اللي جاي علي العتاولة خسران".

بوستر مسلسل العتاولة

تفاصيل مسلسل العتاولة.. رمضان 2024

يشارك النجمان طارق لطفي، أحمد السقا في بطولة مسلسل العتاولة، ويجسد الأول دور الشقيق الأكبر للأخير، ولكن تجمعهما عداوة وخلافات كبيرة خلال الأحداث، العمل من تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

أحمد السقا وباسم سمرة

وكان أحمد السقا، شارك جمهوره ومتابعيه صورتين برفقة النجم طارق لطفي، عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجمعت الصورة الأولى، أحمد السقا وطارق لطفي من كواليس تصوير مسلسلهما الجديد “العتاولة”، والذي مقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني القادم 2024، أما الثانية كانت من فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، معلقًا على الصورتين، قائلًا:" حبينا نمسى عليكم ونقولكم إننا، ولا بنخاف مالدنيا بحالها".