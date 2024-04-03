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الأربعاء 03 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نادي قضاة الدولة يكرم حفظة القرآن الكريم.. صور

نادي قضاة الدولة
نادي قضاة الدولة يكرم حفظة القرآن الكريم

احتفل نادي قضايا الدوله اليوم برعايه المستشار الوزير مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة و برئاسة المستشار احمد خليفه رئيس النادي بحفظة القرأن الكريم بمقر النادي بالزمالك في حفل حضره فضيله الشيخ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصريه و ايضا الاعلامي الكبير رضا عبد السلام رئيس اذاعه القرأن الكريم و فضيله الشيخ الدكتور خالد صلاح الدين وكيل مديرية وزارة الاوقاف بالقاهره و المستشار محمد حسن الامين العام لهيئه قضايا الدوله و المستشار خالد زين الدين رئيس النادي الاجتماعي و لفيف من الساده مستشاري قضايا الدوله و قام بتقديم الحفل الاعلامي الكبير الدكتور وليد الحسيني و حضر لفيف من كبار القانونين و الاعلام في مقدمتهم الدكتور مصطفي ابو عمر عميد كليه الحقوق بطنطا و الدكتور محمود محجوب مستشار الاعلامي للاذاعه.

 

 

و قد مثل النادي الرياضي في الحفل المستشار أحمد إسماعيل ناءب رئيس مجلس إدارة النادي و معه جميع اعضاء المجلس المستشار احمد ضياء الدين و المستشار محمد حرويس و المستشار محمد عبد اللطيف و المستشار الدكتور محمد فتحي و المستشار الدكتور محمود الشيخ و المستشار مصطفي الانصاري و المستشار أحمد الجارحي و حي الحفل فرقه انشاد احباب النبي.

 

و قام الوزير رئيس قضايا الدوله بتسليم الساده حفظه القرأن الكريم الدروع و الشهادات و التي وصل عددهم الي ٧٥ مشارك من حاملي الكتاب المجيد و علي رأسهم المستشاره زينب عبد الحفيظ صاحبه المركز الاول في حفظ القران الكريم كاملا و ألقي فضيله الشيخ مفتي الديار المصريه و الاعلامي رئيس اذاعه القران الكريم كلمه من خلالها بينا فضل حفظ القران و كيف نجعله منهاجا و حياه و قد رحب الوزير رئيس الهيئه بجميع الضيوف و اثني علي اعضاء مجلس اداره النادي الرياضي و طلب منهم المزيد من النجاح و الجهد و في نهايه الحفل استمتع الحضور بالاناشيد الدينيه و التواشيح في جو رمضاني جميل.

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