ضم 3 الاف صائم .. جمعية النهضة تنظم إفطار جماعي بقوص

نظمت جمعية النهضة للتنمية والخدمات بقوص جنوب محافظة قنا، إفطارا جماعياً بعنوان " جبر الخواطر " على مائدة ضمت أكثر من ٣الآف صائم من مختلف أطياف مركز ومدينة قوص، بحضور الدكتور قدرى الشعينى رئيس مركز ومدينة قوص وأنور جمال مدير عام فرع ثقافة قنا وماهر خريشى مدير إدارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والعمد والمشايخ ومديرى عموم الإدارات الخدمية .

ومن جانبه أشار رمضان ابوالسعود رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة للتنمية والخدمات ، إلى أن افطار اليوم الذى نظمته الجمعية بساحة نادى قوص الرياضى " السلة " والذى دعت فيه فقراء وعمال وتنفيذى وسياسي مركز ومدينة قوص والذى حمل عنوان جبر الخواطر تحت رايه واحدة هى حب مصر مساندة القيادة السياسية فى خطوات التنمية والإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الدولة للحفاظ على الكيان السياسي لمصرنا الحبيبة .

جبر الخواطر

هذا وبعث رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والحضور برقية تهنئة وتأييد لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب حلفانه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة ستحمل الخير والسلام لوطننا الغالي مصر .

من جهة أخرى، اختتمت إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الأربعاء، فعاليات مسابقة ( القارئ ) والتي نظمها وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارة برئاسة أحمد عزت عباس مدير الوحدة، بحضور وإشراف عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، ويتنافس فيها عدد من معلمى ومعلمات مدارس الإدارة التعليمية بنجع حمادي، وذلك كأحد مبادرات وحدة التواصل ودعم المعلمين.

تكونت لجنة التقييم من محمد أحمد إبراهيم، و الأستاذ هشام محمد مدني موجها اللغة العربية والتربية الإسلامية بإدارة نجع حمادي التعليمية.

عقدت فعاليات المسابقة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود حجاج مدير عام الادارة العامه للدعم والتواصل، ورعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ودعم الدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بقنا، وإشراف الدكتورة نجاة عبده عارف مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية، ومتابعة عفت محمد أحمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، و تنفيذ وتنظيم أحمد محمد عزت مسئول وحدة التواصل بالإدارة، ومنتصر محمود عبد الرحيم المسئول التكنولوجي للوحدة.