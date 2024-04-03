شاب ينهي حياته قفزًا في نهر النيل بالوراق

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية امن الجيزة ، جثة شاب غرق فى نهر النيل بمنطقة الوراق، تم انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة،وتوالت النيابة التحقيق .

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب بنهر النيل، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبفحص البلاغ أمكن تحديد هويته والوصول لأسرته والتعرف على الأسباب التي دفعته للقفز في نهر النيل، وكشفت التحريات أن الجثة لشاب يعاني من مرض نفسي تخلص من حياته بالقفز في نهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

حبس المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس في طوخ

وفي واقعة اخري ، أمرت جهات التحقيق بطوخ بحبس المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة طوخ، 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد، وكما امرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب ،كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة طوخ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس، مما تسببت في إصابات خطيرة بالجمجمة.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت إلي مشاجرة قام علي أثرها المتهم باستخراج «طبنجة 9 ملى» من طيات ملابسه واطلاق عيار ناري استقر بجمجمة المجني عليه، وجري نقل المصاب إلي المستشفي في حالة خطيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفي سالم والنقيب أحمد نصر والنقيب فهد ناصر معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة «طبنجة 9 ملى» وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.