16 أبريل نظر استئناف الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات

حددت محكمة جنح مستأنف أكتوبر جلسة 16 أبريل الجارى، لنظر أولى جلسات استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

قضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، فى وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وأسندت النيابة العامة لـ نسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.



وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

حبس نسرين طافش 3 سنوات

وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيًا بحبس نسرين طافش ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

قبل دقائق من اذان المغرب .. قتل سائق توك توك بالخانكة

وفى سياق اخر أمرت جهات التحقيق بدائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية،بتجديد حبس المتهم الاول ، 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامه بقتل سائق توك توك وسرقة مركبته بدائرة القسم، كما أمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

قبل دقائق من اذان المغرب .. 3 متهمين قتلوا سائق توك توك مسن بالخانكة

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط المتهم ويدعي عبده ا ، في العشرينات من عمره ، بسرقة شخص مسن وقتله بشارع السرجاني ، دائرة قسم شرطة الخانكة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ بمقتل شخص وسرقة مركبة توك توك خاصته.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد التهامي رئيس مباحث قسم شرطة الخانكة، أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" من قائدها كرهاً عنه بدائرة القسم والتعدى عليه بسلاح أبيض “كتر ”مما أدى لوفاته، تم ضبط المتهم الاول وبينما هرب المتهمين الباقيين .

عقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد عبدالله الشامي معاون أول مباحث قسم الخانكة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.