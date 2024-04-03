يوفنتوس يحدد بديل أليجري لتولى المهام الفنية

كشفت تقارير صحفية عن موقف ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس من الاستمرار في منصبه بالموسم القادم في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، فإن أليجري من الممكن أن يتعرض للإقالة إذا واصل الفريق نتائجه المخيبة للآمال في المباراتين المقبلتين بالدوري ضد فيورنتينا وتورينو.

وأوضحت أن يوفنتوس سيفكر بجدية في إقالة أليجري إذا استمرت هذه النتائج، خاصة أنها قد تؤثر على هدف النادي في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.



وكشفت أنه في حال رحيل أليجري سيختار يوفنتوس خليفته من بين ثلاثة مرشحين، اثنين منهما قد يعين مؤقتا، وهما برامبيلا أو مونتيرو الذي يشغل حاليا منصب مدرب فريق البريمافيرا (يوفنتوس تحت 19 عاما).

وأشارت إلى أن المرشح الرئيسي لخلافة أليجري في الصيف المقبل هو تياجو موتا مدرب بولونيا الحالي، خاصة أن عقده مع فريقه ينتهي في الصيف.



ويتعرض أليجري لضغوطات كبيرة مؤخرا، إذ لم يحقق الفريق سوى فوز واحد في آخر تسع مباريات لعبها بالمسابقة.