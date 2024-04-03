الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لأكثر من 8 آلاف أسرة بالصعيد

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار المسؤلية الإجتماعية للقوات المسلحة ودورها فى دعم المجتمع المدنى نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية  إفطاراً جماعياً لأكثر من ثمانية آلاف أسرة من مختلف المحافظات بنطاق المسئولية وبمشاركة مختلف أطياف المجتمع ، وذلك بالتعاون مع مديريات التضامن الإجتماعى ومايقرب من (40) جمعية من مؤسسات المجتمع المدنى وعدد من الأطفال الأيتام وذوى الهمم ، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمحافظة أسيوط .

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وقد تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من الفقرات الفنية والفلكلورية والفنون الشعبية ذات الطابع المحلى ، وكذا تقديم الإبتهالات والأدعية الدينية ، حيث أعرب المشاركون عن إمتنانهم بالمشاركة فى الأنشطة التى تعكس الترابط بين أبناء المجتمع المصرى .

 وخلال الفعاليات ألقى اللواء أ ح عمرو أحمد جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور،  مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أبناءالمجتمع المدنى ودعم جهود التنمية المستدامة والحياة الكريمة بمختلف محافظات الصعيد بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة .

 

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