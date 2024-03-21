القوات المسلحة تحتفل بذكرى إنتصار العاشر من رمضان 1445هـ

نظمت القوات المسلحة إحتفالية بمناسبة إنتصار ذكرى العاشر من رمضان، وذلك بحضور عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وعدد من علماء الازهر الشريف .



بدأت مراسم الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء الشيخ أيمن عقل، أعقبها كلمة الدكتور طارق عبد الحميد مدير عام بوزارة الأوقاف أشار فيها إلى القيم الدينية والوطنية التى مثلتها تلك الذكرى العطرة التى تفوح منها نسمات النصر واستعادة أرض سيناء المقدسة بعد معجزة عسكرية حققها الشعب المصرى وأبناؤه من رجال القوات المسلحة بإيمانهم العميق والراسخ بنصر الله وتأييده .



وألقى اللواءأ ح ياسر عبد العزيز الأسريجى مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أشار فيها إلى أن رجال القوات المسلحة سيظلوا محافظين على يمين الولاء والفداء للوطن متمسكين بروح العاشر من رمضان فى تنفيذ كافة المهام والمسؤليات المكلفين بها للدفاع عن الوطن وصون مقدساته وإنجازات شعبه العظيم جيلاً بعد جيل .



وأُختتمت الإحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .

