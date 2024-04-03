إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بالفيوم

اصيب 3 اشخاص بالفيوم فى حريق شقة سكنية فى منزل مكون من طابقين بقرية رحيم التابعه لمركز سنورس ، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية للمنزل، وانتشرت النيران وسرعان ما التهمت محتويات الشقة السكنية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس ، بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق هائل في منزل مكون من طابقين بقرية رحيم بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت اجهزة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، إلى مكان الحريق، وتم إخماد النيران قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة. ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بـ3 سيارة إسعاف إلى مكان الحريق، وتم نقل المصابين بحالة اختناق جراء الحريق إلى مستشفى سنورس المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفرت المعاينة الأولية للحريق، أنّ ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل، وراء اندلاع الحريق، ولا توجد أي شبهة جنائية حول الحريق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التى امرت بندب خبراء المعمل الجنائى لبيان اسباب الحريق وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق لقي شاب بالفيوم مصرعه، اليوم ، إثر سقوطه داخل بئر أثناء عودته من عمله ، بعزبة الخمسين التابعه للوحدة المحلية لقرية الغرق بمركز اطسا ، وتم نقل الجثة إلى المستشفي ، وتحرر محضر بالواقعة . واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اطسا بتلقيه بلاغ من غرفة العمليات بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شاب إثر سقوطه داخل بئر أثناء عودته من عمله.

وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه ، وتبين مصرع شاب يدعي عبد الرحمن حسني اللبودي 25 سنة " نجار" ، إثر سقوطه داخل بئر أثناءعودته من عمله قبل إذن المغرب، فتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى اطسا المركزي.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بدفن الجثة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.