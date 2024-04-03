5 مايو المقبل .. محاكمة مندوب مبيعات لاتهامه بقتل شخص بسبب مشادة كلامية بقليوب

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة،محاكمة مندوب مبيعات لاتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض "سكين"، وذلك إثر مشادة كلامية بينهم، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، جلسة يوم 5 مايو لاستكمال المرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18111 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، و المقيدة برقم 3530 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ربيع م ع"، 43 سنة، مندوب مبيعات - مقيم أرض الحافي، منطي مركز قليوب، لأنه في يوم 22 / 10 / 2022، بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية، قتل المجني عليه "فرحات عثمان محمد" - بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحاً أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة قسية استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

ماس كهربائي وراء حريق نشب بشقة سكنية بشبرا الخيمة

كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب بشقة سكنية بعقار بمنطقة ترعة الشابوري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عن أن ماسا كهربائيا وراء الحريق وأنه لم يتسبب في وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وقامت قوات الحماية المدنية بتبريد موقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ، في السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بعقار بمنطقة ترعة الشابورى دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وتم تبريد موقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ورد بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بعقار بمنطقة ترعة الشابوري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وكشفت المعاينة نشوب الحريق بشقة سكنية بعقار بشارع محي الدين من شارع عطية الذكري بمنطقة ترعة الشابوري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.